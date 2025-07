Occultava un coltello a serramanico: denunciato un 20enne a Villadossola

I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno fermato nel territorio di Villadossola un 20enne che si aggirava con fare sospetto presso l’area verde dove è situata la pista ciclabile e, durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato tra gli indumenti che indossava e senza che ne giustificasse il porto. Per il giovane è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere col conseguente sequestro del coltello.