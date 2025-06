Si sente male in un alpeggio, alpigiano tedesco salvato dal soccorso alpino

Notte di lavoro per il Soccorso Alpino vigezzino. Introno alle 3.30 i volontari della Stazione sono intervenuti per il recupero di un alpigiano di origine tedesca, che ha accusato un malore.

L'intervento si concluso alle 6.00 con la consegna del paziente all'ambulanza. La folta vegetazione non ha permesso all'elicottero in volo notturno, inviato sul posto in prima battuta, di individuare l'infortunato.