Viola ripetutamente i domiciliari: 20enne ossolano arrestato e trasferito in carcere

Un 20enne residente in Ossola, colpito da un ordine di carcerazione, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villadossola. Il ragazzo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ha violato in più occasioni la misura non facendosi trovare nella propria abitazione durante i controlli dei carabinieri e la reiterazione della violazione della misura, comunicata all’autorità giudiziaria competente, ha portato all’emissione dell’ordinanza di aggravamento della misura e sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere. Il 20enne una volta individuato, al termine delle incombenze di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Verbania.

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato un 30enne della Valle Anzasca che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha violato le prescrizioni imposte dalla misura, non rispettando gli orari di permanenza all’interno della propria abitazione.