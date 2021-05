Vaccinate nel VCO oltre 75 mila persone, quasi metà della popolazione

In percentuale, rispetto al numero degli abitanti, la Provincia del Verbano Cusio Ossola è quella che ha vaccinato più persone in Piemonte. All’11 maggio sono state somministrate 75.408 dosi mentre sono 23715 le persone immunizzate, cioè quelle sottoposte alla prima e seconda dose. Un buon risultato per l'azienda sanitaria.

Martedì scorso erano state vaccinate 10346 persone all’ospedale Castelli, 12148 all’ospedale San Biagio, 620 a Villa Caramora, 9058 al distretto di Domodossola, 4982 a Premosello, 4017 al distretto di Verbania, 5129 al dipartimento 1 di Omegna, 7443 dl dipartimento 2 di Omegna, 1227 a Santa Maria Maggiore, 2298 alla Casa della slute di Cannobio, 1448 alla casa della salute di Omegna, 11855 al teatro Il Maggiore, 523 al Centro medici di Villadossola.

Sono 12627 gli ultre ottantenni vaccinati, 6942 i soggetti vulnerabili, 2086 caregiver, 1660 forze dell’ordine, 5794 over sessanta, 3139 personale scolastico, 11427 over settanta, 7985 operatori del personale sanitario, 33 over cinquantacinquenni.