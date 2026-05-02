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Sanità | 02 maggio 2026, 14:15

Accordo in Regione: nasce un tavolo permanente per il reclutamento degli infermieri

A supporto di questo percorso è prevista anche l’istituzione di una Cabina di regia, con il compito di individuare le soluzioni più efficaci per rendere più rapide e funzionali le politiche di assunzione

Il tavolo dovrà fornire indirizzi per migliorare le procedure di reclutamento del personale

Il tavolo dovrà fornire indirizzi per migliorare le procedure di reclutamento del personale

Un risultato importante per il sistema sanitario piemontese: Regione e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto giovedì un verbale di intesa che prevede l’attivazione di un tavolo permanente dedicato al rafforzamento del personale sanitario, con particolare attenzione al reclutamento degli infermieri e alla tenuta dei livelli assistenziali.

L’accordo, siglato nell’ambito del confronto regionale previsto dal contratto nazionale, coinvolge l’Assessorato alla Sanità, la Direzione Sanità, Azienda Zero, le Aziende sanitarie regionali e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Cisl, Fials, Nursind e Nuesing up).

Il tavolo avrà il compito di fornire indirizzi operativi per migliorare le procedure di reclutamento del personale e garantire una risposta strutturale ai fabbisogni del sistema sanitario, inclusi i servizi di emergenza territoriale.

A supporto di questo percorso è prevista anche l’istituzione di una Cabina di regia, con il compito di individuare le soluzioni più efficaci per rendere più rapide e funzionali le politiche di assunzione.

"Questo accordo rappresenta un passo concreto e condiviso per rafforzare il nostro sistema sanitario - sottolineano il presidente, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi -, Mettiamo attorno allo stesso tavolo istituzioni, aziende e sindacati per affrontare in modo strutturale il tema del personale, a partire dagli infermieri, che sono una componente fondamentale per garantire la qualità dell’assistenza".

"L’obiettivo - proseguono Cirio e Riboldi -, è duplice: da un lato migliorare e rendere più efficaci le procedure di reclutamento, dall’altro assicurare nel tempo il fabbisogno necessario per mantenere e rafforzare i livelli assistenziali, compreso il sistema di emergenza sanitaria territoriale. È un risultato importante perché nasce da un confronto costruttivo e dalla volontà comune di dare risposte concrete al sistema sanitario e ai cittadini".


 


 

Il tavolo dovrà fornire indirizzi per migliorare le procedure di reclutamento del personale

Il tavolo dovrà fornire indirizzi per migliorare le procedure di reclutamento del personale

Comunicato stampa

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