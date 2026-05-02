Giornata mondiale dell’igiene delle mani: i consigli dell'Asl Vco

Ogni anno, il 5 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), promuove la giornata mondiale dell’igiene delle mani per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza di questa pratica. Il titolo della campagna per quest’anno è “Action saves lives”, ossia “l’azione salva le vite”. Infatti l’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria è la pratica più importante per evitare la trasmissione di germi patogeni, prevenire le infezioni correlate all’assistenza e ridurre il fenomeno della resistenza antimicrobica.

L’Asl Vco e l’ospedale Coq, nell’ambito dell’attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (Ica), ovvero contratte durante una pratica sanitaria o assistenziale, promuovono attività finalizzate a migliorare l’adesione alla pratica di igiene mani da parte degli operatori sanitari, perché l’igiene delle mani è una forma di rispetto nei confronti di pazienti, utenti, dell’operatore stesso e anche dell’ambiente. L’igiene delle mani è fondamentale anche in ambito sociale, al fine di prevenire la diffusione di microrganismi e di patologie trasmissibili. Mantenere alta l’attenzione all’esecuzione dell’igiene mani nella vita di tutti i giorni, così com’è stata durante l’epidemia Covid, è una raccomandazione per tutti i cittadini.

Vi ricordiamo alcuni momenti importanti in cui bisogna fare l’igiene mani: dopo essersi recati ai servizi igienici, dopo aver cambiato il pannolino a un bambino, prima di preparare da mangiare, prima e dopo aver manipolato cibi crudi, prima e dopo aver mangiato, prima e dopo aver assistito una persona malata, dopo aver utilizzato mezzi di trasporto pubblici,

dopo aver maneggiato denaro, dopo aver toccato un animale. Se ci si reca in una struttura sanitaria a fare visita a un ricoverato oppure a eseguire un esame diagnostico, attenersi alle indicazioni lì presenti.

Il direttore generale del Coq Claudio Trotti, dichiara: “L’igiene delle mani è il modo più semplice ed efficace per prevenire le infezioni in ambito ospedaliero. Non è un gesto automatico: è un vero atto di cura e di profondo rispetto verso i pazienti, sé stessi e l’intera comunità. Un piccolo gesto, una grande responsabilità. Oltre a una campagna di comunicazione digitale rivolta personalmente a ogni nostro operatore e a tutta la cittadinanza tramite i canali social e la stampa, il personale sanitario sarà presente sul campo martedì 5 maggio, dalle 9.00 alle 11.00, presso l’atrio dell’ospedale Con, allestendo un Info Point dove sarà a disposizione un box didattico, per operatori ed utenti, ai fini di sensibilizzare ed educare all’importanza della corretta igiene delle mani”.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel, sottolinea: “Il titolo scelto per questa edizione è un imperativo categorico: “Action saves lives – L’azione di igiene delle mani salva le vite. Mai come in questo momento storico è fondamentale ricordare che questo gesto, nella sua semplicità, è lo strumento più potente che abbiamo per prevenire le infezioni correlate all’assistenza e contrastare l’allarmante fenomeno della resistenza antimicrobica. L’igiene delle mani non si ferma alle soglie degli ospedali. È fondamentale che l’attenzione resti alta anche nella vita di tutti i giorni, mantenendo quelle buone abitudini consolidate durante l'emergenza Covid”.