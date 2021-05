Rinnovo ferrovia Domodossola-Locarno: ok in commissione alla  "legge Borghi"

La Commissione Trasporti della Camera ha licenziato, con voto favorevole, il disegno di legge a firma dei deputati Enrico Borghi e Davide Gariglio (Pd) avente ad oggetto la modifica all'articolo 3 della legge 1998, n° 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

Nella giornata di oggi, la commissione ha deciso di stabilire in dieci anni il termine della proroga della concessione, accogliendo un emendamento presentato in proposito dal relatore. on. Enrico Borghi.

"L'esame parlamentare -osserva il deputato democratico ossolano- grazie in particolare agli apporti delle commissioni esteri e politiche europee ha consentito di superare l'originaria impostazione governativa, che immaginava di circoscrivere la durata della proroga in cinque anni, per addivenire ad una più congrua e adeguata determinazione decennale. Il largo consenso raggiunto sulla proposta avanzata penso possa essere il viatico per una rapida conversione in Aula al fine di consentire l'obiettivo di giungere all'approvazione definitiva della legge prima della scadenza della concessione prevista ad agosto, ed assicurare in tal modo una certezza alle Ferrovie Vigezzine e al loro esercizio".