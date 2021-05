Consolidamento dei solai dell’asilo, l’Aquilone resta chiuso sino al 21 maggio

Il 13 maggio, durante un sopralluogo periodico delle strutture, sono state rilevate alcune problematiche ai solai dell’Asilo Comunale l’Aquilone di Domodossola.

Seppur siano risultati problemi non gravi, come descritto nella nota del Comune, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non tergiversare e di dare immediatamente il via ai lavori di consolidamento, in modo da “eliminare la benché minima condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

I lavori sono già partiti e il termine è previsto per il 21 maggio, nel frattempo l’asilo rimarrà chiuso.

“Sarà nostra cura – si legge nella nota - aggiornare al più presto le famiglie sull’evoluzione dei lavori, che saranno realizzati il più velocemente possibile”.