Anche i Cinque Stelle domesi contro il bar che sorgerà in piazza Repubblica

"Sulla notizia dell'apertura di un nuovo bar da parte dell'amministrazione comunale il Movimento 5 Stelle si dichiara negativamente sorpreso e totalmente contrario.

La sorpresa nasce dal fatto che, come abitudine presa da questa giunta, la notizia è stata fatta trapelare ufficialmente a cose fatte, senza un doveroso passaggio in discussione nelle apposite commissioni.

La posizione negativa nasce invece da una somma di considerazioni, che evidenziano l'assurdità di una simile scelta:-si può considerare missione di una amministrazione comunale quella di avviare una attività commerciale?

Non sarebbe più doveroso occuparsi di salute, cultura, ordine pubblico e sociale, decoro e funzionalità di servizi? E' davvero necessario, per avere dei servizi igienici pubblici funzionanti, vincolarne l'esistenza a quella di un bar?

La nostra risposta è decisamente no. Non ci è stato fatto ancora sapere, da questa meravigliosa giunta, se i nuovi servizi igienici che hanno ritenuto strettamente necessario far affiancare da un nuovo bar, saranno gratuiti o a pagamento: in quest'ultimo caso, sarebbe una ulteriore beffa andando contro la tendenza europeaI in sostanza rileviamo una assoluta mancanza di trasparenza sui termini della gara per l'assegnazione della concessione pensiamo a chi ha aperto un bar caricandosi il costo di un mutuo che dovrà pagare per molti anni, che in questi anni ha affrontato prima la crisi e poi l'emergenza covid, che si vede aprire con soldi pubblici (quindi anche delle sue tasse) un ennesimo bar, oltretutto in posizione centrale vantaggiosa, di cui nessuno sentiva la necessità: il Movimento 5 Stelle è vicino a questi imprenditori beffati dalla maggioranza che fa capo a Pizzi come dettaglio negativo aggiuntivo, rileviamo che per fare spazio a questo nuovo fantasmagorico "bar comunale" si sono eliminati altri posti parcheggio, di cui invece i cittadini lamentano il già scarso numero.

In definitiva, registriamo che mentre la giunta si appresta a dismettere la storica, gloriosa, utile e redditizia (come si sia riusciti a non farla chiudere in attivo nell'ultimo triennio resta un mistero) farmacia comunale, contemporaneamente si imbarca in un'avventura commerciale di dubbia utilità sociale, dando l'impressione che si preferisca far concorrenza alla già provata categoria dei baristi piuttosto che a quella dei farmacisti.Visto che questo è l’intenzione dell’amministrazione comunale l’auspicio e che i criteri per l’aggiudicazione del bando siano i più trasparenti possibili. Verrà da noi presentata una interrogazione in merito nel prossimo consiglio comunale".

Luca Coppa

Movimento 5 Stelle