Marco Bossi entra in consiglio a Domodossola al posto di Carlo Valentini

“Auguri di buon lavoro a Marco Bossi, che da lunedì 24 maggio siederà tra i banchi del consiglio comunale rappresentando le istanze dei domesi e portando avanti le politiche del partito, come fa già da anni con ottimi risultati in tutta l'Ossola”.

Lo dichiara Mario Bentivoglio, segretario della Lega Salvini a Domodossola, commentando la notizia del subentro di Bossi al dimissionario Carlo Valentini. “L’apporto di Bossi in consiglio sarà determinante per l'esperienza che ha accumulato e l'abnegazione al lavoro - dice Bentivoglio - qualità che non mancano certo al nostro rappresentante e che potrà esaltare ancora di più. Avrà tutto il supporto e la collaborazione del gruppo Lega domese - aggiunge Bentivoglio - dando un valore aggiunto all'impegno dei militanti”.

E a nome sempre della Lega Salvini, sono arrivati gli auguri di buon lavoro a Bossi anche dal presidente del gruppo in Regione Piemonte, Alberto Preioni.