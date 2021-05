''Se questo è lo stile di vita nella Lega ben contento di avervi perso per strada!’’

"A seguito di un'attenta riflessione......."No! Non credevo l'avrebbe fatto, non credevo che avrebbe tradito la propria comunità, a cui aveva chiesto la fiducia nel 2019, per cercar fortuna politica in quel di Domo, non capendo per l'ennesima volta che o fai parte integrante del tessuto sociale della città oppure rimani un signor nessuno!’’.

E’ un attacco a Marco Bossi, neo consigliere comunale di Domodossola (si insedierà nella seduta in programma lunedì 24 maggio) . Un attacco che arriva dalla pagina Facebook di Carlo Valentini, ex leghista, ex presidente del consiglio comunale che ha detto addio alla Lega e al consiglio comunale domese.

Come è noto, Bossi si è dimesso da consigliere di minoranza a Pieve Vergonte per entrare nel gruppo consiliare della Lega, in maggioranza a Domodossola.

Ora Valentini non gli risparmia critiche. E tira in ballo anche il consigliere comunale Fabio Basta, ex Fratelli d'Italia e oggi nel partito di Toti:

‘’Non credevo a tante cose... nemmeno di assistere, malgrado comunicati stampa infarciti di parole come correttezza e coerenza di occupare ancora il posto di consigliere comunale nonostante l'abbandono del partito subito dopo le elezioni, coerenza o poltronismo? Sicuramente non coerenza! Non credevo nemmeno che un "amico" avrebbe sottoscritto un comunicato stampa vergognosamente propagandistico… Non credevo a quanto in basso si possa cadere per compiacere ai potenti, alla politica che conta... Ma se questo è il vostro stile di vita ben contento di avervi perso per strada!’’