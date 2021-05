Travi e Profilati, assunzioni e produzione sette giorni su sette

Una ventina di nuove assunzioni, a tempo determinato sino a fine estate; l’aumento dei turni che porterà anche a lavorare la domenica; i magazzini che si svuotano regolarmente a confermare che i prodotti vengono venduti.

E’ l’attuale fotografia di Travi e Profilati di Pallanzeno, lo stabilimento del gruppo Duferco che produce circa 500 mila tonnellate di acciaio l’anno.

Le assunzioni di una ventina di nuove figure che lavoreranno fino a settembre conferma che lo stabilimento non sta soffrendo la crisi-Covid che ha portato altre industrie a rallentamento nella produzione. E la certezza arriva da alcuni operai che confermano come i magazzini non siano pieni di prodotti invenduti , ma si svuotino regolarmente: un segno che quanto realizzato a Pallanzeno va subito sul mercato.

Infatti oltre alle nuove assunzioni temporanee a Pallanzeno si lavorerà sette giorni su sette. Domenica compresa.