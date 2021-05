Operazioni di maquillage per la scuola di Re

Interventi in vista per lo stabile che ospita la scuola dell’infanzia di Re. L’amministrazione Patritti intende a riguardo proporre la candidatura per la concessione di un contribuito per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia (ai sensi, della Legge 27 Dicembre 2019, N.160 ed in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 2020). Per questo ha ora approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’architetto Ermanno Cappini per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e consistenti, in particolare, nella sostituzione dei serramenti esterni per la riqualificazione energetica dell’edificio (progetto da 54.300 euro).