L’influenza dei casinò sul turismo nazionale

Il turismo è un settore molto importante dell’economia italiana e, sebbene il nostro Paese sia già ricco di luoghi di interesse turistico come località marittime e città d’arte, sono diversi i progetti per attrarre nuovi visitatori.

Una delle possibilità per aumentare il turismo in una determinata zona è sicuramente l’apertura di un nuovo casinò. Questa strategia è stata attuata con successo da diversi paesi stranieri, alcuni anche vicino ai confini italiani, come ad esempio la Croazia.

I casinò in Italia

Oggi per giocare a poker in Italia l’unica possibilità è andare nelle tre case da gioco autorizzate attualmente attive:

Venezia: sicuramente il più prestigioso ed il più affascinante – si affaccia sul Canal Grande – oltre che il più antico del mondo, essendo stato fondato nel 1638;

Sanremo: è una delle attrazioni turistiche della celebre località ligure, frequentata dall’aristocrazia europea tra l’Ottocento e il Novecento;

Saint-Vincent: arricchisce l’offerta turistica del piccolo comune della Valle d’Aosta, soprannominato “la Riviera delle Alpi”.

Fino al 2018 c’era un quarto casinò italiano, ovvero il casinò di Campione d’Italia, celebre exclave italiana in Svizzera. La struttura, che è stata la più importante in Italia per fatturato, ha chiuso definitivamente per fallimento dopo anni di problemi finanziari, anche se non mancano i progetti per riaprire in un prossimo futuro.

Il casinò come volano per diverse attività

Dato l’esiguo numero di strutture autorizzate, in Italia ci sarebbe spazio per l’apertura di nuovi casinò in località selezionate, capaci di attrarre della clientela nazionale ed internazionale e di accrescere l’economia locale.

In ogni caso, aprire un nuovo casinò in Italia non è certo una scelta semplice. La crisi dei casinò italiani, che hanno visto una forte riduzione dei fatturati e bilanci in rosso, insegna che questi luoghi hanno perso il fascino di un tempo e sono sempre meno frequentati dai giovani giocatori, più attratti dal gioco online.

La formula che funziona oggi è quella che va oltre il solo gioco e propone un’offerta turistica completa a 360 gradi, dalla ristorazione al pernottamento, dal divertimento alle esperienze per tutta la famiglia.

Il modello che funziona è quello di Las Vegas, che guadagna dalle puntate solo il 20% del fatturato complessivo. La città del gioco per eccellenza è anche una capitale dell’intrattenimento con spettacoli di ogni genere durante tutto l’anno e, recentemente, ha saputo diversificare la propria offerta con proposte adatte anche a chi non è interessato a giocare, perfino ai bambini.

In altre parole, il fatto che ci sia un casinò non significa che quella sia l’unica attrattiva e che i giocatori siano l’unico target a cui puntare. Se alcuni membri della famiglia non sono interessati a giocare, ci sono comunque altre possibilità. Nel caso di una località di mare, si possono fare diverse attività all’aria aperta, magari grazie alla presenza di parchi tematici.

Le località che vorrebbero un casinò

Come detto in precedenza, in Italia ci sono attualmente solo tre case da gioco autorizzate, ma sono diverse le località che hanno manifestato l’interesse di aprire un casinò per rilanciare l’economia locale e la propria offerta turistica. Sono oltre 20 i comuni che hanno considerato l’apertura di un casinò, tra cui Merano, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Salice Terme, Stresa, Bagni di Lucca e Anzio.

In passato si era parlato di aprire una casa da gioco anche in Puglia, a Ostuni ed a Fasano, in Molise ed in Sicilia, in città come Palermo, Catania, Siracusa e Cefalù. Proprio in Sicilia si era parlato di riaprire quello che fu uno dei casinò più prestigiosi del sud Italia, Villa Mon Repos a Taormina, chiuso dal 1964.

I benefici di un nuovo casinò

Le ricadute economiche derivanti dall’apertura di un nuovo casinò sono principalmente legate all’indotto che quest’ultimo genererebbe sul territorio. Per quanto riguarda i vantaggi diretti, si potrebbero ottenere nuovi investimenti di capitale, la creazione di nuovi posti di lavoro e la generazione di entrate fiscali.

Per quanto riguarda i benefici indiretti, si può generare l’aumento dei fatturati per tutte le attività legate all’indotto, dall’ospitalità alla ristorazione, ma anche ai trasporti locali. In generale si avrebbe un aumento della ricchezza per tutta l’area interessata.

Una possibilità da valutare

L’apertura di un nuovo casinò in Italia per rilanciare il turismo è sicuramente un’idea interessante, ma ovviamente dovrebbe essere valutata con attenzione sia per quanto riguarda la scelta della località, sia per quanto riguarda la formula da realizzare. Vedremo una nuova casa da gioco sul nostro territorio? E’ presto per dirlo, inoltre non bisogna dimenticare che la parola finale ce l’hanno i Monopoli, che sono gli unici a poter concedere la licenza.