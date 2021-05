Lega: “Opportuno votare l’urgenza per il Ddl che tutela il gioco lecito e il lavoro onesto”

“Questo importante disegno di legge va a trovare una sintesi di maggioranza parlando di gioco lecito e di tutela del lavoro. Ci è quindi sembrato giusto votare la dichiarazione d’urgenza per ridurre i tempi per il suo approdo in aula e per approfondirne i temi anche con due commissioni a settimana”.

Così il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni commenta l’autorizzazione all’urgenza richiesta dalla giunta sul Ddl in materia di gioco lecito presentato dall’assessore alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca.