Ciurleo (Lista Città per tutti) interviene sulla questione bar ex carceri e sui parcheggi

La questione del bar davanti al municipio collegata all’annosa questione parcheggi merita, secondo noi della lista civica “Città per tutti”, una pubblica riflessione, vista l’intenzione del sindaco di non volersi confrontare con gli altri candidati, come dichiarato anche nell’ultimo consiglio comunale.

Rispondendo ad un’interpellanza del Movimento 5 Stelle, l’amministrazione Pizzi non ha chiarito il motivo che ha spinto il Comune a realizzare un esercizio commerciale nell’area delle ex carceri.

Realizzare un bar non è, e lo sosteniamo da mesi, un obiettivo primario del Comune; per giustificare questa realizzazione è stata persino citata la legge Bersani che liberalizza il commercio e tutela i consumatori! Ma si tratta di osservazioni che non ci convincono. Rimaniamo in attesa del bando che sarà pubblicato entro fine giugno e crediamo che il locale avrebbe potuto essere utilizzato per molte altre finalità, ma non certo per realizzare un bar, attività capillarmente diffusa in città, in particolare nella zona del centro, con decine di attività analoghe nel giro di poche decine di metri con cui entrerebbe in concorrenza.

Nutriamo molte perplessità anche sui servizi igienici a pagamento, idea che va contro la tendenza europea di renderli gratuiti. La via di renderli liberi durante l’apertura del bar e a pagamento negli orari di chiusura, è la tipica soluzione all’italiana, che cerca di accontentare tutti. Il Comune sta anche acquisendo un parere legale per quanto riguarda l’edicola situata in quella piazza.

Sui parcheggi che saranno eliminati crediamo che la città debba avere un piano di sviluppo più ampio, partendo però da quanto assegnato nella recente gestione dei parcometri.

Siamo favorevoli alla realizzazione di un parcheggio ad uso e consumo dei frontalieri nelle immediate vicinanze della stazione: grazie al ristoro delle tasse il Comune di Domodossola incassa ogni anno molti fondi per questa voce. Una volta tanto finalizzare dei parcheggi per questa categoria di lavoratori ci sembra più che giusto. Invece la soluzione di rendere gratuiti i parcheggi per chi viene a lavorare in città (proposta da altri candidati sindaco) ci sembra populista e difficilmente attuabile.

Come detto più volte Domodossola necessità di un servizio bus pubblico che colleghi frazioni e paesi limitrofi, servizio a cadenza oraria, magari con l’utilizzo di mini bus elettrici. Si tratta di proposte sulle quali siamo sempre pronti al confronto, sia con altri candidati che direttamente con i cittadini domesi.





Il candidato sindaco Antonio Ciurleo