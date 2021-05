Una famiglia villadossolese regala dei locali al Comune

Sono bastati 35 minuti di seduta per sbrogliare nove punti all’ordine del giorno nel consiglio comunale di Villadossola, venerdì sera. Nessun punto di grande rilevanza eccezion fatta per la donazione di un locale che una famiglia villadossolese ha voluto dare al Comune e l’approvazione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Per il resto variazioni di bilancio e la modifica dei dettagli sul vincolo di avanzo a seguito della certificazione dei fondi Covid.

Dicevamo del dono fatto dalla famiglia Cottini al Comune di Villadossola. Andrea (ex assessore a Villa) e il padre Giuseppe hanno ‘regalato’ il negozio dove la madre e moglie dei due aveva esercitato per anni l’attività di parrucchiera. Il locale si affaccia su via Sempione, davanti allo stabilimento Sisma.

‘’Vogliamo ringraziare la famiglia Cottini per la donazione - ha detto il sindaco di Villa, Bruno Toscani - . Il locale servirà ad ospitare l’Ugi, l’Unione Genitori Italiani, molto attiva in Ossola grazie a Damiano Bassi. L’associazione ci aveva chiesto un locale e pertanto abbiamo accettato di buon grado la donazione’’.

Il punto ha ottenuto il voto favorevole del consiglio comunale. Così come lo ha ottenuto il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. ‘’Un omaggio a chi ha dato la vita nei conflitti del ‘900, un richiamo al valori della Costituzione italiana’’ ha commentato il sindaco.

Gli altri argomenti in discussione erano alcune variazioni di bilancio. Tra queste la destinazione di 50 mila euro ad interventi straordinari e di 100 mila euro - fondi dei frontalieri - per la viabilità. Mentre alcuni arretrati arrivati dalla Provincia saranno destinati a completare il sistema di videosorveglianza.