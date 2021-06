Risistemata l’area della sala polifunzionale di Toceno, il ringraziamento della scuola

Vanno all’Amministrazione Comunale di Toceno, al sindaco Tiziano Ferraris e alle associazioni che operano in paese i ringraziamenti della prof. Grazia Bergamaschi e dei bambini delle scuole del centro vigezzino.

Tutti si sono sempre prodigati per i bambini del paese in particolar modo con l’acquisto di giochi e ed atrezzi per l’educazione fisica e con la risistemazione della zona vicina alla sala polifunzionale, dove è stato posato un pratico sintetico dove i bambini possono giocare e fare ginnastica in tutta sicurezza.