Studio Immobiliare Vco chiude al 6° posto la Coppa Italia di serie D di volley

Niente da fare neppure nell’ultima giornata del torneo Coppia Italia Serie D per lo Studio Immobiliare VCO Domo. I ragazzi di De Vito erano impegnati nella lunga trasferta di Acqui Terme contro una squadra che sulla carta aveva gli stessi punti in classifica. Il pronostico lasciava quindi sperare in una gara aperta, con la possibilità per i domesi di una vittoria e quindi di guadagnare almeno una posizione in classifica.

Questo invece non è avvenuto e i padroni di casa si sono dimostrati più aggressivi e completi e hanno vinto meritatamente 3 a 0 (25-18, 25-19, 25-21).

Anche in questa sesta ed ultima partita i domesi sono scesi in campo con una squadra con tanti giovani nati nel “2000” : l’obiettivo prefissatosi dalla società è stato quello di sfruttare questa breve competizione per dare spazio ai giovani provenienti dal settore giovanile e permettere loro di fare esperienza in una categoria di un livello superiore. Sabato coach De Vito ha schierato per lunghi tratti una formazione dalla media età minore di vent’anni (De Grandis 2002, Ferraris 2004, Janic 2002, Mancuso 2002, , Putrino 2006), con alcuni dei “senatori” più esperti a turno in campo per dare un po’ di equilibrio alla squadra. Un team giovanissimo quindi, come non lo si vedeva da tanti anni a Domodossola. Questo fattore non vuole e non deve essere un alibi, ma sicuramente era prevedibile che i risultati in termini di vittorie avrebbero faticato un po’ ad arrivare.

Dal punto di vista del gioco invece i giovani domesi si sono ben difesi e anche sabato hanno dimostrati a tratti il proprio valore. Peccato per alcuni cali di tensione ed errori banali nei momenti decisivi che non hanno permesso di strappare neppure un set agli avversari.

Lo Studio Immobiliare VCO Domo chiude quindi al sesto posto in classifica questo breve torneo (ricordiamo che l’inizio della competizione è arrivato solo lo scorso 1 maggio) che in questa travagliata stagione ha sostituito il vero e proprio campionato.

Come appena detto il bilancio è agrodolce: da una parte tanti giovani hanno potuto cimentarsi e prendere confidenza con avversari di qualità, dall’altra, come prevedibile, i risultati hanno faticato un po’ ad arrivare. Ma il bicchiere è sicuramente mezzo pieno.

Ora per lo staff del sodalizio domese è già tempo di guardare avanti e programmare la prossima stagione agonistica, quella che, si spera, sarà la stagione del ritorno alla “normalità. Gli obiettivi del 2mila8volley Domodossola per il 2021/2022 sono ambiziosi, con la volontà di realizzare due compagini competitive una in Serie D e una in Prima Divisione. Nel primo caso il team sarebbe formato da giocatori esperti, affiancati da qualche giovane, nella speranza di puntare ad una posizione di alta classifica. Nelle prossime settimane saranno già definiti i dettagli.