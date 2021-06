Giornata mondiale donatore di sangue, al San Biagio un gazebo informativo di Avis

Ogni anno il 14 giugno viene festeggiata la Giornata mondiale del donatore di sangue, proclamata dall’ Oms nel 2004. Quest'anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha assegnato all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event” che si terrà a Roma il 14 e 15 giugno, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle principali Associazioni di donatori di sangue (Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres).

Per la celebrazione del 2021 l’Avis ossolana allestirà un gazebo all’ospedale San Biagio, presso la portineria, per fornire informazioni su come donare e sensibilizzare sulla donazione di sangue. In particolare l'attenzione sarà rivolta ai più giovani e al contributo che possono esprimere nel cambiamento culturale verso la consapevolezza del valore della donazione di sangue e gli ideali che porta con se: solidarietà, volontariato e tutela della salute.