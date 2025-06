Nasce il Fondo Matibellula: impegno per cure palliative pediatriche e la ricerca sui tumori infantili

Questa mattina, al parco giochi Alessandro Bellomo di Preglia a Crevoladossola, si è tenuta la conferenza di presentazione del Fondo Matibellula, il 73° istituito all’interno della Fondazione Comunitaria del Vco. L’iniziativa è sostenuta dall’associazione Matibellula Odv, nata per ricordare Matilde Cara, venuta a mancare a soli dieci anni per una rara forma di tumore infantile.

"Oggi è una giornata molto importante per noi – ha dichiarato Alinda Sottini per Matibellula –. L’apertura di questo fondo rappresenta una grande opportunità per noi per diffondere la cultura delle cure palliative pediatriche, sostenere la ricerca e offrire un aiuto concreto alle famiglie. Ringraziamo profondamente la Fondazione Comunitaria del Vco per il sostegno e la fiducia che ha riposto nel nostro progetto".

A rappresentare la Fondazione, il presidente Maurizio De Paoli, che ha voluto esprimere non solo il proprio apprezzamento, ma anche il profondo coinvolgimento umano e istituzionale: "Siamo noi a dover ringraziare Matibellula. Aprire un fondo come questo significa dare pieno senso al lavoro della Fondazione: promuovere una comunità più solidale, dove la memoria si traduce in azione concreta. Siamo orgogliosi che il 73° fondo sia dedicato a Matilde Cara e alle tante iniziative che ne tengono vivo il nome. Da oggi fate parte della nostra grande famiglia. Il nostro impegno sarà totale nel promuovere e sostenere ogni vostra attività. Ringrazio anche Alberto Pavan, che ha creduto profondamente in questo progetto".

Nel corso della conferenza stampa è stato anche annunciato il Matibellula Summer Fest, in programma il 5 e 6 luglio proprio presso il parco di Preglia. "Abbiamo scelto questo luogo perché Matilde lo amava – ha spiegato Andrea Cara –. In quei due giorni ci saranno laboratori per bambini, tornei sportivi di calcio a 5 e beach volley, musica dal vivo, tanta ristorazione e un banco di beneficenza. Tutto il ricavato sarà destinato alla ricerca sui tumori cerebrali infantili, alle malattie pediatriche rare e al sostegno delle cure palliative domiciliari per i bambini del nostro territorio". Il programma completo è disponibile al sito www.matibellulasummerfest.com.