Matibellula Summer Fest: due giorni di festa e solidarietà per ricordare Matilde

Saranno due giornate all’insegna della musica, dello sport e della solidarietà quelle del Matibellula Summer Fest, in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio presso l’oratorio di Preglia, a Crevoladossola. Un evento pensato per ricordare Matilde Cara, scomparsa a soli dieci anni a causa di un raro tumore cerebrale, e per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e delle cure palliative pediatriche.

Il programma è ricco di appuntamenti per grandi e piccoli: tornei sportivi (calcio a 5 per bambini e beach volley), laboratori creativi, street food, bancarelle, momenti musicali e spettacoli. Sabato sera spazio alla musica dal vivo con le band Estroverse Live Music, mentre domenica 6 luglio, alle ore 18, è in programma un concerto vocal e instrumental jazz nella chiesa di Preglia, seguito dal dj set di Banjo dalle 21.30.

"Il ricavato dell’evento – spiega Andrea Cara, papà di Matilde e promotore dell’associazione Matibellula – andrà a sostenere due importanti progetti di ricerca: uno clinico, portato avanti dalla dott.ssa Angela Mastronuzzi all’ospedale Bambin Gesù di Roma, e uno farmacologico condotto dal team del professor Antonio Scilimati all’Università di Bari. Entrambi si concentrano sui tumori pediatrici del sistema nervoso centrale, in particolare sul glioma diffuso del ponte (DIPG), una malattia rarissima e ancora oggi inguaribile".

Una parte del ricavato sarà inoltre destinata allo sviluppo di un progetto territoriale sulle cure palliative pediatriche domiciliari, su cui l’associazione Matibellula sta investendo con crescente convinzione. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.matibellulasummerfest.com.