Il tunnel europeo più caro d’Europa? Quello del Gran San Bernardo

Nella classifica delle strade europee più costose spicca anche un tratto autostradale italiano: al secondo posto, sotto la Francia con il collegamento Parigi-Marsiglia, c’è l’Italia con il tratto Milano-Napoli. Costa 50,73 sterline attraversare questo tratto autostradale italiano considerato uno dei più cari d’Europa da Northgate.

L’autostrada italiana A1 conosciuta anche come “Autostrada del Sole” percorre l’asso meridiano principale d’Italia e collega Milano con Napoli passando per Bologna, Firenze e Roma per una lunghezza complessiva di 760 km.

Inaugurata ufficialmente nell’ottobre del 1984 sotto la presidenza di Aldo Moro è al secondo posto delle autostrade più care d’Europa. Un altro primato che coinvolge l’Italia è quello del tunnel europeo più caro d’Europa: il passaggio tra l’Italia e la Svizzera conosciuto come Gran San Bernardo che costa ben 22,85 sterline.