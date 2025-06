Montagne senza confini: anche l’Ossola ricorda i 150 anni della Cravariola

Un anniversario importante che affonda le radici nelle valli ossolane e si estende oltre confine, in un abbraccio simbolico tra culture, territori e comunità: con “Montagne Senza Confini 2025”, l’Associazione Sentieri degli Spalloni celebra i 150 anni dalla posa dei cippi di confine italo-svizzeri in Cravariola, con l’Ossola al centro di un progetto che unisce storia, natura e memoria condivisa.

A fare da sfondo, le montagne e i sentieri di confine che per secoli hanno segnato il destino di intere generazioni: luoghi carichi di significato, oggi protagonisti di una stagione di eventi che punta a valorizzare l’identità transfrontaliera dell’Ossola, in dialogo con il vicino Canton Ticino e con il territorio varesino.

Il programma, già avviato il 31 maggio con l’inaugurazione della mostra “Cravariola: l’alpe della Dote” e con l’inizio delle riprese del documentario omonimo a cura di Lutea Produzioni, entrerà nel vivo il 19 luglio con un’escursione speciale da Campo Vallemaggia fino al confine in Cravariola, dove sarà inaugurato un nuovo tratto del “Sentiero dei Cippi”. Questo percorso ripercorre idealmente le orme di George Perking P. Marsh, figura centrale nella storia della delimitazione del confine. L’evento, realizzato in collaborazione con “Val Rovana è…”, rappresenta un momento simbolico e di forte valore identitario per tutto il territorio ossolano. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata al 23 agosto.

Le valli di Crevoladossola, Crodo e Montecrestese, tutte coinvolte attivamente nel progetto insieme ai comuni ticinesi e varesini, saranno protagoniste anche degli appuntamenti successivi, che intrecceranno storia e attualità. A Crodo, il 18 ottobre, presso il Foro Boario, si terrà la presentazione ufficiale del documentario “Cravariol: l’alpe della Dote” all’interno dell’incontro “Storie Verticali”, che offrirà una riflessione sulle vite e le testimonianze legate a questi luoghi di confine.

Il calendario, realizzato con il supporto di enti e istituzioni quali Regio Insubrica, il Consiglio Regionale del Piemonte, le Province del Vco e di Varese, è completato da due momenti di approfondimento a Castiglione Olona (27 settembre) e Castronno (15 novembre), in collaborazione con l’associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno Ets”, a conferma della dimensione culturale e geografica estesa del progetto.

"Questo anniversario – spiega Nori Botta, presidente dell’Associazione Sentieri degli Spalloni – è un’occasione unica per raccontare la storia dell’Ossola come terra di passaggi, di incontri e di scambi. Un luogo dove i confini non dividono, ma diventano ponti tra popoli e culture. I nostri eventi vogliono risvegliare la memoria collettiva e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità più ampia, che abbraccia l’arco alpino e guarda oltre".

Le iscrizioni per partecipare all’escursione del 19 luglio sono aperte fino a giovedì 10 luglio. Il programma completo, aggiornamenti e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.sentierideglispalloni.com e sui canali social dell’associazione.