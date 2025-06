Tolleranza zero contro i rave party in Vallese  

Pugno duro anche nel Vallese contro i rave party. Dopo quello illegale organizzato questo fine settimana nel Giura bernese, la polizia cantonale vallesana ribadisce il suo approccio intransigente nei confronti del fenomeno. Nel 2024, la Polizia era intervenuta in un evento simile nel Vallese centrale. L'organizzatore si è visto recapitare una fattura salata: 7.500 franchi.

‘’Questo tipo di manifestazioni, non autorizzate dalle autorità comunali, creano gravi problemi di ordine pubblico – spiegano dalla Polizia cantonale - . Oltre a mobilitare un gran numero di agenti di polizia, questi assembramenti causano un notevole inquinamento acustico che disturba la popolazione locale e danneggia la natura, in particolare le foreste o le aree protette utilizzate senza precauzioni. Ricordiamo che è severamente vietato organizzare eventi non autorizzati. I trasgressori sono soggetti a sanzioni penali, amministrative e alla fatturazione dei costi di intervento’’.