Sentiero Walser Gottardo: 270 km tra storia, natura e cultura tra Svizzera e Italia

Oltre 270 chilometri di percorsi, per 90 ore di cammino e 17.000 metri di dislivello: questo è il Sentiero Walser Gottardo, un itinerario che ripercorre le antiche rotte del popolo Walser, tra Svizzera e Italia, attraverso paesaggi alpini spettacolari e ricchi di storia.

La guida, realizzata in collaborazione con l’Associazione internazionale dei Walser e tradotta da Laura Bortot, offre informazioni dettagliate e curiosità sulla cultura Walser, un popolo migrante che nel Medioevo lasciò l’Alto Vallese alla ricerca di nuovi territori. I Walser fondarono oltre 150 insediamenti in alta quota, caratterizzati da un’architettura tipica e da toponimi che conservano la loro lingua dialettale.

Il percorso si snoda dalla valle di Binn, nel canton Vallese, passando per la val Formazza in Piemonte, per poi spostarsi nel canton Ticino con la scoperta di Bosco Gurin e della val Bedretto. Da qui si oltrepassa il passo del San Gottardo, attraversando il canton Uri, per arrivare infine nella regione grigionese della Surselva.

Ogni tappa della guida è corredata da cartine dettagliate e fotografie a colori, oltre a consigli pratici per gli escursionisti, rendendo questa pubblicazione uno strumento indispensabile per chi desidera scoprire un pezzo affascinante di storia alpina.

L’autore, Peter Krebs, è giornalista, scrittore e guida turistica con una profonda conoscenza dei sentieri tra Svizzera e Nord Italia. Nel 2018 ha fondato l’associazione Sentieri Ossolani, impegnata nel miglioramento dei percorsi escursionistici del Piemonte settentrionale.

Fondata nel 1962, l’Associazione internazionale dei Walser promuove da decenni lo studio e la valorizzazione di questa cultura unica, che affonda le sue radici nelle alte montagne alpine. Per approfondimenti sulla cultura Walser e l’associazione, si può visitare il sito ufficiale www.wir-walser.ch.