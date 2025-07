Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intercettano valuta per oltre quattro milioni di euro VIDEO

Ottimi risultati per l’attività di contrasto ai traffici valutari della Guardia di Finanza – Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Dogane di Verbano Cusio Ossola

Nel primo semestre 2025 sono stati accertati movimenti trasfrontalieri di valuta per oltre 4 milioni di euro. Il dato è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui la valuta accertata non aveva superato i due milioni di euro.

Tra ispezioni e controlli effettuati – più del doppio rispetto all’anno precedente – sui viaggiatori in transito, l’attività di verifica ha consentito la scoperta di valuta irregolare per un totale di un milione e centomila euro. Le sanzioni riscosse e incassate immediatamente attraverso il pagamento delle oblazioni da parte dei passeggeri ammontano a novantamila euro.

Per i trasferimenti, da e per l’Italia, di denaro contante, assegni e altri valori mobiliari di importo pari o superiore a 10.000 euro, il viaggiatore deve presentare una dichiarazione doganale presso gli uffici doganali.

Da anni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli promuove una campagna informativa per i viaggiatori transfrontalieri. La Carta doganale del viaggiatore è uno strumento che fornisce ai passeggeri informazioni utili. È possibile scaricare la guida, con la normativa valutaria aggiornata, sul sito istituzionale ADM: www.adm.gov.it.

L’attività di verifica è orientata ad accertare la lecita circolazione del denaro, a prevenire e contrastare attività di riciclaggio, autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite, oltre al mancato rispetto della normativa vigente.

Il recente rinnovo del Protocollo d’intesa costituisce un chiaro ed efficace strumento di presidio della legalità e testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’Unione Europea, nonché dei cittadini e delle imprese, come dimostrano i risultati ottenuti.