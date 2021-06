Vaccini, nuove iniziative per incentivare l'adesione degli over 60

“ PRIORITÀ OVER60”: DUE NUOVE INIZIATIVE PER INCENTIVARE L’ADESIONE DI CHI HA PIÙ DI 60 ANNI

Da domani, 23 giugno, sul portale www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. Un incentivo con cui la Regione punta a convincere i circa 208mila cittadini over60 (su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che in Piemonte non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che sono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid.

Inoltre, sempre per dare priorità massima agli over60, da lunedì 28 giugno tutti i cittadini con più di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con accesso diretto presentandosi in uno degli oltre 200 hub del Piemonte, senza obbligo di preadesione.



DAL 5 LUGLIO SUL PORTALE WWW.ILPIEMONTETIVACCINA.IT

Come da programma, con l’inizio della stagione estiva, dal 5 luglio su www.ilPiemontetivaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio.

Sarà possibile cambiare sia la data della somministrazione della prima dose sia la data del richiamo, quest’ultima naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base al tipo di vaccino.