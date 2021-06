Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (offerte valide fino al 29 giugno 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. Invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Cooperativa di servizi educativi cerca 2 addetti alle pulizie e 1 operatore ASA/OSS per assistenza in comunità per minori. Mandare le candidature a fabio.silvetti@cooperativadoc.it Sede Vacciago di Ameno (NO).

Ditta artigiana cerca un addetto al restauro di mobili e articoli vari per il recupero, basi di falegnameria e uso attrezzi del mestiere, età per apprendistato, pat.B, zona Villadossola.

Residenza alberghiera di Cannobio cerca due addetti alla pulizia delle camere, contratto stagionale part-time.

Bar Tavola calda di Stresa cerca un barista preferibilmente in età di apprendistato, conoscenza di una o più lingue straniere. Massima serietà e voglia di lavorare durante l’estate.

Parco divertimenti zona Stresa cerca tre operatori addetti alla slittovia: manovra impianto, biglietteria e accoglienza clienti. Richiesta la conoscenza di inglese e magari anche tedesco, tempo determinato di 2/3 mesi full time.

Salone di bellezza all’interno di un Centro Commerciale di Gravellona Toce cerca un parrucchiere/a qualificata per sostituzione di personale in maternità. Disponibile a turni diurni dalle 9 alle 21.

Bar di Omegna cerca 1 barista, contratto da definire in base all’esperienza, previsto inserimento in orario parziale.

Ristorante pizzeria di Domodossola cerca 1 cameriere/a di sala e 1 addetto al bar, richiesta disponibilità part-time per almeno sei mesi.

Ditta lapidea zona Montecrestese cerca 1 impiegato/a addetto amministrazione e rapporto con clienti anche stranieri, conoscenza inglese, francese, ottimo uso pc. Meglio se esperienza nello stesso settore.

Ditta di Villadossola cerca un chimico addetto a operazioni di sanificazioni anche industriali, automunito.

Negozio con somministrazione cerca un addetto alla ristorazione collettiva all’interno di un Centro commerciale a Gravellona Toce, 18 ore settimanali su turni dalle 9 alle 21.

Negozio di frutta e verdura cerca giovane in età di apprendistato per lavoro di magazzino, carico e scarico, servizio e consegne ai clienti, pat.B.

Negozio di arredamenti di Baveno cerca un giovane operaio da formare come posatore di mobili, consegne, montaggio e smontaggio. Richiesta età per apprendistato, buona volontà e manualità nell’uso degli attrezzi in uso per il tipo di lavoro. Patente B.

Ristorante di Verbania cerca un/una cameriere sala/bar anche con poca esperienza ma buona volontà, lavoro stagionale. Preferibile conoscenza di una lingua straniera, completa autonomia negli spostamenti.

Azienda di Piedimulera cerca un mulettista magazziniere con esperienza, uso muletto frontale e retrattile, uso software gestionali, pat. B, automuniti. Tempo determinato full time.

Albergo Ristorante di Verbania Pallanza cerca tre lavoratori per la stagione: 2 camerieri di sala e un tuttofare d’albergo che si adatti alle varie esigenze. Buona volontà e disponibilità ad essere flessibili negli orari e nel lavoro.

Azienda metalmeccanica di Verbania zona Fondotoce cerca 1 carpentiere meccanico: costruzione, taglio e saldatura di componenti per la costruzione di macchine industriali, esperienza pregressa, conoscenza del disegno tecnico, pat. B. Tempo determinato full time.

Pizzeria da asporto di Domodossola cerca 1 pizzaiolo con esperienza e un addetto alle consegne a domicilio, pat. B, uso auto aziendale, lavoro serale anche nei weekend.

Società di Cannobio cerca 1 tecnico riparatore di pc, richiesta formazione attinente, o neo-diplomati in informatica da formare per un inserimento stabile, indispensabile pat.B, verrà fornita auto aziendale per gli spostamenti, lavoro tra Cannobio e Verbano.

Ditta edile zona Antrona e Villadossola cerca un muratore con esperienza, automunito. Tempo determinato full time.

Albergo località San Domenico cerca un capo cuoco addetto ai primi piatti, esperienza pluriennale, autonomia e capacità di gestire il proprio lavoro e i collaboratori, possibilità di alloggio. Contratto stagionale.

Ristorante pizzeria di Stresa cerca un cameriere/a di sala per la stagione estiva, si richiede esperienza, conoscenza di una o più lingue straniere, autonomia negli spostamenti.

Bar Tabacchi di Gravellona Toce cerca 1 addetto/a alle vendite con mansioni anche di barista, richiesta buona esperienza, contratto di circa 27 ore sett.li con turni, possibilità di tempo indeterminato.

Azienda metalmeccanica di Vogogna cerca un carpentiere in ferro, costruzione e assemblaggio di carpenteria medio-pesante, conoscenza del disegno tecnico, in possesso di pat.B Contratto da definire in base a età ed esperienza.

Cooperativa sociale cerca due educatori per progetto estivo con gruppo minori presso

Vacciago di Ameno (NO). indispensabile diploma magistrale o laurea in scienza dell’educazione o diploma di istruzione secondaria superiore con comprata esperienza di almeno tre anni nella mansione. Contratto a tempo determinato full time per periodo estivo, con possibilità di inserimento stabile

Impresa edile di design d'interni cerca due interior designer con esperienza in showroom e accoglienza clienti. Attestato HO.RE.CA. DESIGN, dimestichezza con software CAD e RENDERING e buona conoscenza inglese e/o francese. Indispensabile età apprendistato, automuniti.

Azienda edile di Arona cerca un impiegato/a tecnico da inserire a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Diploma geometra o laurea in ingegneria, preferibile esperienza, età apprendistato. Automuniti.