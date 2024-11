I sindaci del Vco: ''I canoni idrici non si toccano''

‘’Le scriviamo in merito alla possibilità, da lei ventilata come capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, di una possibile revisione della quota di canoni idrici assegnati al Verbano Cusio Ossola, per ricavare compensazioni per la Valsesia.

Volevano sapere se la notizia è vera e se intende portare avanti questa sua proposta. E se è a conoscenza che nel Vco c'è stata una riunione di sindaci per contrastare la sua proposta’’.

E’ la mail scritta la settimana scorsa da Ossolanews-Vconews a Carlo Riva Vercellotti, presidente di Fratelli d’Italia e consigliere regionale, che avrebbe apertamente parlato di revisione della quota di canoni idrici da dare al Vco per ricavare compensazioni per la Valsesia.

Ma dal presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, ad oggi, nessuna risposta. Forse le domande scomode non meritano attenzione.

Intanto la recente riunione di sindaci della provincia ha ribadito che ‘’ì canoni idrici non si toccano’’. Un monito avvertimento arrivato dall’assemblea dei sindaci che, all’unanimità, hanno trasformato la loro decisione in un documento. Pur se in assemblea sulla querelle canoni ci sono state opinioni diverse.

Con il sindaco domese Lucio Pizzi e il centrosinistra che hanno evidenziato la difformità di intenti, in Regione, tra Fratelli d’Italia e Lega, col rischio che sia il Vco a farne le spese.