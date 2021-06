Azienda Zero, parere favorevole in Commissione in Consiglio regionale

“Un provvedimento strategico – ha commentato il presidente Stecco – che permetterà di gestire al meglio la Sanità piemontese e che consentirà di attivare economie di scala, di avere una governance di precisione per coordinare le funzioni vitali del sistema regionale e di dare risposte sempre più concrete ai cittadini. Dopo un anno e mezzo di lotta alla pandemia è essenziale garantire una risposta in termini organizzativi per migliorare l’erogazione dei servizi. Ringrazio tutti i gruppi consiliari, anche quelli di minoranza, che hanno permesso, dopo un lavoro di confronto, concertazione e discussione tecnica durato più di un mese e mezzo, il raggiungimento di questo obiettivo: licenziare in Commissione un disegno di legge fortemente voluto dalla maggioranza a guida Lega ma condiviso in alcune parti anche dalle stesse opposizioni”.

“Dopo i lunghi, difficili mesi della pandemia – ha aggiunto il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni – siamo contenti che il Piemonte stia per dotarsi di uno strumento che renderà la nostra Sanità più efficiente, più coordinata e quindi più pronta ad affrontare sfide epocali come quella del Covid, seguendo l’esempio virtuoso di quanto già fatto da altre Regioni”.