Italia Viva ufficializza il sostegno al candidato sindaco Gabriele Ricci

Sabato al mercato di Domodossola sarà presente dalle 9 alle 12 un gazebo di Italia Viva per la campagna Italia Viva in piazza.

Dopo le esperienze di Gravellona ed Omegna il partito di Matteo Renzi ha scelto via degli Osci per presentarsi e per ufficializzare il sostegno al candidato sindaco della lista DomoDomani, Gabriele Ricci.

“Abbiamo iniziato – dicono gli organizzatori - in questo modo (le prossime ci vedranno presenti a Crevoladossola, Verbania Pallanza e Verbania Intra) l’attività visibile dopo esser stati costretti dalla pandemia ad effettuare solo incontri a distanza sui social o sulle piattaforme con zoom e google meet nell’iniziativa ‘la primavera delle idee’ che ci ha visti organizzare le conferenze sul lavoro, sulle partite Iva della piccola e media impresa e sul turismo".

"Prossimamente – anticipano gli organizzatori - saremo impegnati ad organizzare anche una iniziativa sulla sanità”.