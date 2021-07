Oltre 2,3 milioni le armi in circolazione in Svizzera

‘’Una stima parla di oltre 2,3 milioni di armi da fuoco in possesso di civili. Di queste, meno di 800.000 sono quelle registrate. Con 27,6 armi ogni 100 persone la Confederazione è infatti tra i paesi con una più alta diffusione di armi. Lontana dagli Stati Uniti, che hanno più armi che abitanti, ma sopra paesi come Francia, Germania’’. Lo scrive il sito Swissinfo, che analizza i dati relativi al possesso delle armi nella vicina Confederazione.

‘’Malgrado la Svizzera venga visto dall'estero come un esempio di convivenza pacifica con le armi - spiega al sito giornalistico Aaron Karp, ricercatore di Small Arms Survey - non c’è dubbio sul fatto che sia un Paese ad alta concentrazione di armi, è una delle più alte in Europa. Le ragioni sono note: la tradizione storica e una legislazione favorevole. Ma a differenza di altri Paesi, in Svizzera non c’è un alto tasso di violenza".

Le armi attualmente in possesso di ex militari e del settore privato sono infatti quasi 2 milioni. A queste si aggiungono le 120.000 armi personali dei militari in servizio tra fucili, carabine, pistole, eccetera.