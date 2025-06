Vallese, la frana di Blatten ha causato danni per 320 milioni di franchi

La frana verificatasi il 28 maggio a Blatten (Vallese) ha causato danni per 320 milioni di franchi. Sarebbe questa la stima fatta dal Pool svizzero di gestione dei rischi di catastrofi naturali. Blatte è il paese vallesano che è stato travolto dal ghiaccio Birch.

Come riporta il giornale Le Nouvelliste, ‘’secondo gli esperti la maggior parte dei danni (260 milioni di franchi) ha interessato edifici e beni immobili. Gli altri 60 milioni di franchi serviranno a compensare le perdite d'esercizio e a rimborsare i veicoli a motore. I primi pagamenti per Blatten sono già stati effettuati. Le assicurazioni private hanno promesso un'assistenza "rapida e senza documenti cartacei" alla popolazione colpita. In pratica, ciò significa che le persone colpite non sono tenute a fornire una documentazione dettagliata dei danni subiti’’.

Ricordiamo che anche le comunità walser di Formazza, Premia e Alagna Valsesia hanno invitato la popolazione a contribuire con un gesto di solidarietà. In Svizzera dopo due settimane sono già stati raccolti 35 milioni di franchi.