Italia Viva appoggia la candidatura di Ricci a sindaco

C’è anche Italia viva tra i partiti che appoggeranno Gabriele Ricci nella corsa alla carica di sindaco di Domodossola. Lo ha annunciato ieri mattina Roberto Graffieti, esponente di Italia Viva VCO, al gazebo allestito in via Osci a Domodossola. ‘’Abbiamo visto il suo programma che segue una logica riformista. Abbiamo apprezzato le sue idee e quindi daremo il nostro appoggio nella corsa elettorale’’ dice Graffieti che parla di un programma ‘’interessante e innovativo’’, che punta sull’innovazione tecnologica e su una tradizione ecologica e di ‘’un progetto diverso per una Domodossola diversa, una città che deve essere più comunità, una comunità che che si senta partecipe’ spiega Graffieti.

Dopo il Pd, dunque, Italia Viva. E'il secondo partito a schierarsi per Ricci, l’aspirante primo cittadino.

Nella lista di Ricci ci saranno alcuni esponenti di Italia Viva perché il partito non presenterà una sua lista autonoma.

‘’Il mio progetto era già stato accettato dal Pd, ora anche da Italia Viva’’ rimarca Gabriele Ricci, l’aspirante sindaco che sfiderà l’uscente Lucio Pizzi e gli altri contendenti. ‘’La mia candidatura nasce attorno ad un progetto di una lista civica, di giovani, un progetto al quale anche i partiti aderiscono’’ dice Ricci che era presente al gazebo di Italia Viva.

Roberto Graffieti annuncia che il partito si sta facendo conoscere nel Verbano Cusio Ossola dopo il lungo periodo di confinamento che ha impedito i contatti. Oggi sarà all’Ipercoop di Crevoladossola e martedì a Villadossola, nell’area antistante il teatro.