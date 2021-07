Niente più mascherina all'aperto. L'obbligo rimane per negozi e mezzi pubblici

A partire da oggi decade l'obbligo di utilizzare la mascherina all'aria aperta, a patto che non ci si trovi in luoghi affollati e che si riesca a garantire il giusto distanziamento sociale.

Bisognerà ancora indossare la mascherina all'interno di locali, negozi e centri commerciali. Per bar e ristoranti, come già accade tutt'ora, sarà possibile scoprire naso e bocca solo quando ci si trova seduti al tavolo.

La mascherina resterà obbligatoria su tutti i mezzi pubblici, compresi treni e aerei.

Rimane l'obbligo anche per musei, cinema o teatri al chiuso, dove la mascherina andrà utilizzata anche quando è possibile rispettare il distanziamento. Negli spettacoli all'aperto invece, sarà necessaria solo quando c'è il rischio di creare assembramento.

Il Cts raccomanda comunque di portare sempre con sé una mascherina, così da poterla usare al bisogno. Per i soggetti considerati fragili o immunodepressi, e per chi vive accanto a loro, il consiglio invece è quello di continuare a indossare il dispositivo di protezione in ogni occasione.