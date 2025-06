Formazza ancora senza corrente anche la settimana prossima

Ci risiamo, l’alta Formazza rimarrà un altro giorno senza corrente. Mercoledì prossimo, 25 giungo, Enel distribuzione ha annunciato l’interruzione dalle 9 alle 15 per le località Riale, Moresco, Sabbioni, Val Toggia e Cascata del Toce. Gli avvisi sono apparsi in queste ore.

Non si sono placate ancora le polemiche per quanto successo mercoledì della scorsa settimana che altre si stanno sollevando per la decisione di Enel di togliere ancora la corrente per permettere i lavori di Terna.

‘’Lo hanno appena comunicato, non ce l'avevano detto prima. Questo è il modo di dialogare col territorio che vive di turismo? Siamo considerati località di serie B. Chissà se sarebbe successo altrettanto per Sestriere, Courmayeur, Cervinia?’’

E’ di nuovo 'nera come un capello' Bruna Papa, sindaco di Formazza, che già l’altro ieri aveva protestato per l’interruzione che aveva messo in crisi gli operatori turistici dell’alta valle. E ribadisce: ‘’E’ così troppo costoso, per colossi come Enel e Terna, metterci un generatore di corrente?’’.

‘’E’ da un anno che stanno programmando questi lavori – afferma – e poi li fanno in alta stagione. Non si poteva anticiparli a maggio? E’ grave non si confrontino con il territorio che conoscono profondamente in quanto è dall’inizio del 900 che le aziende elettriche sono presenti con numerose infrastrutture a Formazza ‘’.

Stavolta l’interruzione riguarderà tutta l’area dalla Cascata del Toce sino alla diga di Morasco più altre zone limitrofe.

Ma non solo. Il sindaco conferma: ‘’Tocca anche i Sabbioni, i 3 rifugi Somma Lombardo Toggia Maria Luisa, Morasco con Bem See, Riale con 2 alberghi, la Cascata con altri 2 alberghi , un ristorante, un bar tavola fredda, oltre a b&b. In programma c’era anche un matrimonio con 200 invitati. Ripeto: era così alto per queste società il costo di un generatore?’’ .

‘’Bastava poco – aggiunge - . Bastava una miglior tempistica dell'informazione. Questa valle dà corrente a tutta l’Italia, un po’ di rispetto lo pretendiamo’’.