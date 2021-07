Per poter garantire lo sviglimento dei 'Giovedì d'estate', il Comune di Domodossola ha istituito il divieto di transito in corso Fratelli di Dio dalle 20 alle 24 per tutti giovedì del mese di luglio.

Nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, chi percorrerà il corso fratelli Di Dio dovrà obbligatoriamente svoltare in via Cantarana