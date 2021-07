''La superstrada dell'Ossola è in uno stato vergognoso: si intervenga''

E’ lo stato della statale 33 dell’Ossola a tener banco in consiglio comunale a Villadossola. ‘’Uno stato vergognoso’’ lo ha definito Sebastiano Mandica, consigliere di minoranza che ha presentato nella seduta di lunedì sera una interpellanza per chiedere un intervento dell’amministrazione. ‘’Lo stato vergognoso è lì da troppo tempo: cantieri fermi da settimane sia a Villadossola che altrove’’ ha denunciato Mandica, di fatto esternando il malumore di chi percorre la statale 33 che da mesi vede strettoie causate da cantieri che sembrano perenni. L’assenza di operai sulla sede stradale lascia intendere che i cantieri riguarderebbero la sicurezza della infrastruttura. Ma di più non è dato sapere poiché Anas non ha mai comunicato di che lavori si tratti. Per di più alcuni cantieri sono a ridosso degli ingressi in superstrada e questo crea ulteriori pericoli.

‘’Si crei un tavolo di lavoro - dice Mandica - per capire come ripristinare la sicurezza. Questo tema deve essere al primo posto tra le priorità degli amministratori del territorio’’.

E’ stato il sindaco Bruno Toscani a rispondere a Mandica. ‘’Abbiamo avuto spesso incontri sulla situazione della superstrada - ha detto Toscani - ma risultati pochi. Non si capiscono i tempi degli interventi’’. Insomma, niente di nuovo perché con Anas è così da sempre e le proteste di questi anni, specie in Vigezzo per la statale 337, lo confermano.

‘’Sì al tavolo tecnico di confronto fra gli attori principali - ha aggiunto il sindaco - . Potremmo sensibilizzare i nostri parlamentari che hanno certo più potere di noi’’.