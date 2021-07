Scossa di terremoto in Svizzera

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 (scala Richter) si è verificato in Svizzera, poco distante dal confine con la Valle Formazza. La scossa - che non ha causato dnani - è avvenuta verso le ore 13, nella zona montana di Gelmergletscher, a 2800 metri di altitudine, a nord di Oberwald. La scossa è stata registrata a 5 chilometri di profondità.

In pratica l’area si trova in linea d’aria a non molti chilometri dal Gries, in alta Formazza. In Ossola la scossa è stata percepita solo in alcune zone.