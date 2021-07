Le proposte del candidato sindaco La Fauci per valorizzare il mercato domese

Il mercato comunale è una risorsa economica culturale e turistica di questa città.

Il necessario spostamento di una sua parte sarà gestito secondo criteri e norme che regolano la questione, e confidiamo che ciò sarà fatto nella tutela dei diritti acquisiti di ogni mercatale.

Nel contempo, ci interessa guardare ad un futuro che immagina un nuovo mercato valorizzato il più possibile, necessariamente mantenuto nel centro cittadino, perché vitale per l’economia e la socialità di Domodossola. Ricercando l’accordo e la collaborazione dei mercatali, dei cittadini e commercianti, sarebbe opportuno rivedere una collocazione dei banchi privilegiando, con posizionamenti centrali (come piazza mercato e magari aree vicine come ad esempio piazza Chiossi), i produttori agroalimentari e artigianali soprattutto locali, decentrando i venditori di prodotti seriali o meno tipici.

In accordo con i mercatali e magari con sostegni economici, ci piacerebbe immaginare anche una nuova estetica per gli stand, per rendere il mercato più uniforme e gradevole esteticamente, cosi da assomigliare ai mercati cittadini più famosi, anche per evitare i grossi furgoni che nascondono le porzioni più belle della nostra città.

Proponiamo anche la creazione di un mercato coperto permanente soprattutto per i produttori locali, magari collocato in quelle aree dismesse come ad esempio l’ex macello (o perché non pensarlo in Piazza ex Carceri ad affiancare la già discussa nuova costruzione?).

Potrebbe essere, come già sperimentato in altre città, uno spazio ibrido sede di servizi, laboratori e spazi di comunità.

Giuseppe La Fauci

Candidato Sindaco di Sinistra per Domo