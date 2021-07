Tutto pronto in Formazza per la crono del Giro Donne FOTO

Quarta tappa oggi per il Giro Donne. La tappa odierna in Valle Formazza sarà lultima in Piemonte e sarà l'occasione per tutti gli appassionati per tifare la beniamina ossolana Elisa Longo Borghini. Un’intensa cronometro individuale lunga 11,2 km, ma con un dislivello di oltre 500 metri e che raggiunge quota 1.714 mentri. La gara si svolge interamente nel comune di Formazza, partendo dalla frazione di Fondovalle a quota 1.210 m, per poi toccare le località di Valdo, alla confluenza tra il Toce e il torrente Vannino, Brendo, dove la valle si restringe e si fa più ripida, e la Cascata del Toce, a quota 1.680 m, una delle cascate più spettacolari delle Alpi con un salto di 143 metri. Il traguardo è a Riale, la frazione più settentrionale del Piemonte, uno tra i primi insediamenti creati dalle popolazioni Walser, oggi sovrastata dall’imponente diga di Morasco. Questo tratto fu percorso nel 2003 dalla diciannovesima tappa del Giro d’Italia maschile, ultimo assolo della carriera di Marco Pantani. La prima atleta partirà alle ore 12:00.