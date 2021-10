Ferroni: "La Regione aveva promesso di riaprire il Punto Nascite a fine emergenza, noi attendiamo"

La recentissima vicenda del parto nel parcheggio di fronte al DEA di Domodossola, rende manifesto ed evidente come il tema del comparto Materno Infantile non sia rinviabile, così come non è rinviabile il concretizzarsi del progetto di riorganizzazione sanitaria del nostro territorio troppe volte rivisto e rimaneggiato.

Come Sindaco di Crevoladossola non posso certo restare indifferente, apprendendo dalla stampa, che nel 2021 una nostra concittadina abbia dovuto partorire nel piazzale del DEA. Che tutto sia andato bene è ovviamente una bellissima notizia, ma abbiamo il dovere di chiedere ed ottenere delle risposte sui protocolli sanitari; è il secondo parto in condizioni di emergenza in Ossola in meno di 24 ore e i cittadini devono essere sicuri di essere inseriti in un contesto adeguato e controllato.

Mi chiedo con che criterio una donna Ossolana a fine gravidanza venga inviata al DEA di Verbania, dimessa dopo poche ore e rimandata a casa; dovendo poi prendere atto del fatto che la stessa poco dopo è costretta a recarsi all’ospedale di Domodossola, senza peraltro riuscire a raggiungerlo.

La Regione Piemonte nel 2019 si è presa degli impegni formali alla presenza di tutti i Sindaci, diversi mesi fa avevo già segnalato che, preso atto del cambio di strategia, risultava indispensabile che la Regione ritorni, nella persona delle sue massime cariche, sul territorio con cui si è impegnata per spiegare e condividere il loro punto di vista con gli amministratori locali. Inoltre ricordiamo che c’era stato un impegno a riaprire i reparti ospedalieri alla fine della fase di emergenza Covid, ma siamo ancora in attesa della sua concretizzazione.

Con questa nota rinnoviamo formalmente tale richiesta al Presidente Cirio e all’assessore Icadi.





Il Sindaco di Crevoladossola Ing. Giorgio Ferroni