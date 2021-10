Gruppo M5S: "Sui cinghiali Cirio parla ma i fatti stanno a zero"

”Come al solito Cirio usa armi di distrazione di massa per nascondere l'immobilismo della propria Giunta. Tra i responsabili dell'emergenza cinghiali vi è, senza dubbio, la Regione Piemonte. Ed i bei discorsi pronunciati davanti alle associazioni di categoria, non cambiano la sostanza delle cose.

Cirio parla, ma di fatti concreti nemmeno l'ombra. Gli stessi rappresentanti della Città Metropolitana di Torino, da anni, chiedono inascoltati alla Regione Piemonte di prevedere risorse adeguate per assumere nuovi agenti faunistico – ambientali negli organici della Città Metropolitana e delle Province. Demandare tutto ai cacciatori, non può essere una soluzione.

In Consiglio regionale abbiamo sempre chiesto l'assunzione di agenti faunistico ambientali e la sperimentazione di metodi di dissuasione per proteggere le colture e la viabilità prevenendo pericolosi incidenti, come avviene in altre regioni ed in europa. Tuttavia dalla Giunta Cirio e dalla maggioranza di centrodestra non è arrivato alcun segnale. Al posto di discorsi e sparate ad effetto, servono fatti concreti. E da questa Giunta non ne abbiamo visto neanche mezzo.