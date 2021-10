Sanità ospedaliera Vco, il Pd domese: “Teatrino del centrodestra, cittadini aspettano risposte serie”

Atto primo. Tutto l'anno scorso, tra Lega e sindaco di Domo è stata una gara a chi dava le assicurazioni più rassicuranti sulla realizzazione dell' "Ospedale Nuovo” tra Domo e Villa.

Intanto il Governo Regionale non produceva nessun atto formale che desse il segno di questa volontà...



Atto secondo. All'improvviso la Lega se ne è uscita con un manifesto che ribalta la linea: ora si mantiene l'esistente (San Biagio e Castelli) e del nuovo a Domo non se ne parla più. E intanto il Governo Regionale continua a decidere di non decidere.



Atto terzo. Il muscoloso sindaco Pizzi mostra grande sicurezza e proclama vittoria sul Nuovo Ospedale in zona Siberia.





Qui, sullo sfondo di una Regione-Sfinge e nella migliore tradizione della “Commedia dell'Arte”, irrompe sulla scena l'omegnese Luigi Songa dei Fratelli d'Italia che rivendica un baricentrico (dove?come?) Ospedale Unico.

Lo spettacolo delle baruffe si arricchisce di nuove scene, dove il Sindaco Pizzi coglie anche l'occasione per qualche messaggio obliquo al suo Vice Tandurella, anche lui approdato alla sponda Fratelli d'Italia, mentre il senatore Montani dimentico dell'ultimo proclama della Lega, assume il ruolo di improbabile paciere.



Conclusioni.



1. I Cittadini di Domodossola sono legati al San Biagio, ma restano convinti che non solo l'Ossola ma tutto il VCO ha bisogno di una Sanità Ospedaliera “di qualità” e non di due “ospedaletti”, mentre le sconcertanti baruffe del cdx sono in contrasto con l'aspettativa di risposte serie!



2. La convinzione di molti è che questo gran vociare sia un fuoco di paglia finalizzato alle Amministrative di Domodossola. Dopo l'appuntamento elettorale tutto si placherà, mentre i cittadini, per i problemi sanitari importanti, ancor più di adesso dovranno andare a Borgomanero e Novara.



3. Intanto, da entrambi gli Ospedali arrivano notizie preoccupanti di turni massacranti per carenza di personale, di medici che se ne vanno...



4. Con buona pace dei proclami del sindaco Pizzi, l'impressione è che le proposte politiche del centrodestra, purtroppo, porteranno al nulla, lasciando andare le cose verso il progressivo disfacimento.

La Segreteria e il Capo Gruppo del PD di Domodossola.