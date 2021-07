Coraggio Italia Vco sul Punto Nascite: "Che senso ha parlare di Specificità Montana?"

Una sanità di qualità per un territorio complesso e diversificato come quello del VCO non può prescindere dalla necessità di organizzare l'offerta sanitaria ed i servizi in modo omogeneo, con particolare attenzione e cura per le aree maggiormente disagiate o lontane dai principali centri abitati.

Che senso abbia, ci domandiamo, parlare di specificità montana del VCO, se poi non si riesce a garantire un servizio basilare come il punto nascite dell'ospedale San Biagio?

Il Punto Nascite è stato istituito nel 2002 per dare una risposta efficace ad un territorio complesso costituito non solo da Domodossola ma anche da molteplici vallate e da piccoli centri abitati dai quali i tempi di percorrenza per raggiungere Verbania sono lunghi.

Crediamo fermamente che quelle motivazioni che allora portarono ad istituire il Punto Nascite del San Biagio siano attuali anche oggi, a maggior ragione nel momento in cui si sta delineando il nuovo progetto di riorganizzazione della sanità del VCO.

Invitiamo quindi la Regione Piemonte ad affrontare e risolvere rapidamente il problema, assicurando l’immediata riapertura del Punto Nascite. CORAGGIO ITALIA, su questo tema, è a fianco del Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi nella difesa di questo servizio imprescindibile per l'intera comunità domese ed ossolana.

Massimo Manzini

Coraggio Italia Vco