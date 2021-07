Oggi l'inaugurazione del museo diffuso di Vogogna

Aprirà sabato 17 luglio alle 17, nel borgo medievale di Vogogna, il museo diffuso. Vedrà esposte le opere di diversi artisti. Oltre alle esposizioni, durante il periodo estivo, avverranno diverse iniziative:

Sabato 24 luglio alle ore 10 l'inaugurazione col professor Samuele Francesco Tadini, ricercatore presso il Centro Internazionale di studi Rosminiani docente di Filosofia (FTL Lugano); alle 10.30 “I diari di Anne Frank in fascimile” presentati da Pau Groenendijk, curatrice del progetto per l'Istituto Nazionale Olandese per la Documentazione della seconda guerra mondiale e la Fondazione Anne Frank – Basilea; alle 15.00 proiezione documentario “Breve vita di Cato, resistente anti-nazista” per la regia di Dagmar Brendecke .

Sabato 7 agosto alle 10.00 introduzione sull'artista Andrea Ruffoni Isola dei Pescatori esposta dal dr Massimiliano Cremona storico d'arte, curatore Casa Museo Andrea Ruffoni; alle 10.30 “La ricostruzione di una scultura creata con rifiuti plastici” Ferruccio Spreafico della K3D di Cabiate (CO); alle 11.30 “Un artigiano della riproduzione di armature medievali” dove interverrà Luigi Manera, vice-presidente ACOI, Vogogna.

Sabato 14 agosto alle ore 10 la dottoressa Willemijn Elkhuizen, Assistent Professor on Material Appearance in Culture Heritage and Design Faculty of Industrial Design Engeneering – TU Delft (Olanda), presenterà “La riproduzione di dipinti di Rembrandt e van Gogh”, in collaborazione con il 'Rijksmuseum, Kroller Muller Museum e il Mauritshuis'; alle 11.30 affreschi della cappella Santa Marta di Cosasca, la prof Paola Borri parlerà di “Conservazione virtuale”, interverranno Antonio Maniscalco e Ferruccio Sbaffi.

Sabato 22 alle 10.00 Iniziative locali di salvataggio di un opera d'arte: progetto “Prendersi cura” Parco Nazionale Valgrande, interverranno Tullio Bagnati, direttore del Parco e Paolo Volorio; Roberta Ragozza con l’introduzione del professor Silvano Ragozza, esporrà il “Recupero del Moro” Premosello Chiovenda; l’archeologa Elena Poletti parlerà della chiesa di San Maurizio di Gravellona Toce; Andrea Scotton parlerà del Coinvolgimento popolare e conservazione artistica a Crevoladossola “Il salvataggio in extremis di un San Sebastiano quattrocentesco”.

Alle 15 Marco Stefanetta, sindaco di Vogogna, introdurrà “Gli affreschi nella chiesa di Sant Albino” ; interverrà la sindaca di Stresa Marcella Severino; “Salvare i centri storici” sarà il tema proposto dal sindaco di Orta San Giulio Giorgio Angeleri; alle 16.30 il professor Christiaan Veldman tirerà la conclusione dei lavori e alle 17 ci sarà il rinfresco.