"Diffusioni teatrali", il debutto in Ossola di Matteo Ferrari con "Maramao"

Prosegue la rassegna “Diffusioni teatrali” organizzata dalla Compagniadellozio in diversi centri ossolani. Venerdì 4 luglio alle 21.00 la torre medievale di Varzo ospita “Maramao – Canzoni tra le guerre” di e con Matteo Ferrari, che fa il suo debutto in Ossola dopo aver calcato i prestigiosi palchi del Birdland di New York, del Blue Note di Milano e di Broadway.

Lo spettacolo è un omaggio agli artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana e che hanno sempre voluto cercare “il sole in fronte”, nonostante il clima di confitti, dittature e censure del secolo scorso. Un tuffo nel passato tra le melodie più belle composte tra il 1915 e il 1945 che Ferrari interpreta accompagnato al pianoforte da Simone Cappello, coinvolgendo gli spettatori in un dialogo diretto, che lascia spazio alle emozioni.

In occasione di questo nuovo spettacolo, la Compagniadellozio organizza, in collaborazione con la Pro Loco Valle Divedro, un’apericena che precede la messa in scena. Appuntamento, dunque, alle 19.00 al bar Alveare, in piazza Pietro Bono, per una serata dedicata esclusivamente al pubblico dello spettacolo. L’aperitivo è prenotabile esclusivamente online, entro il 3 luglio, sul sito della compagnia.