Vanzone, si è spento Franco Antonioletti

A Vanzone, alla Rsa “G. Garbagni” si è spento Franco Antonioletti, classe 1929.

Lui raccontava: «Vado in montagna da sempre. Per lavoro (boscaiolo). Per necessità (a cercare le capre. Per fame prima e per hobby dopo (caccia). Per rilassarmi (Alpe Troggione). Per il giorno più bello della mia vita (matrimonio)».

Infatti aveva coronato il sogno d’amore con la sua amata Felicina Pozzi in vetta al Pizzo San Martino, 2733 m. Celebrante don Giuseppe Stoppini, parroco di Antrona ma originario di Vanzone.



A Marco Sonzogni, redattore del giornale “Il Rosa” diceva: «Ho scritto una poesia. L’ho scritta perché sono del 1929 e tutti i giorni a vaghi sempar ma indrè». – Questo l’inizio: “Dio creò Franculìn e lo lasciò sul Pizz San Martin”.



Franco lascia il figlio Moreno e la sorella Lucia.



Questa sera, alle ore 20.30, sarà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di Vanzone dove domattina alle ore 11.00 saranno celebrati i solenni funerali.