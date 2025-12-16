I vigili del fuoco del Vco ospitano un corso per la conduzione di autoscale

Si è concluso venerdì 12 dicembre presso il comando del Verbano Cusio Ossola, il corso interprovinciale per la conduzione di autoscale e piattaforme aeree dei vigili del fuoco. Al corso hanno partecipato 12 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Alessandria, Biella, Verbania e Vercelli, che hanno acquisito le competenze necessarie per ottenere l'abilitazione alla conduzione di autoscale e piattaforme aeree in sicurezza. Grazie a questi mezzi in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco, è possibile operare in soccorso per raggiungere i piani alti di abitazioni o per intervenire in sicurezza per effettuare lavori in quota.
